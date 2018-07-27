БРИКС: 10 лет прошло, пора расти быстрее

Принята итоговая довольно обширная декларация. БРИКС постепенно набирает силу и влияние. Хотелось бы, чтобы еще быстрее.

В итоговом документе лидеры России Китая , Индии, Бразилии и ЮАР коснулись всех важных международных проблем — от Ближнего Востока (урегулирование в Сирии ) до КНДР (решение ядерной проблемы и денуклеаризация полуострова). В то же время, хотя проявление политической солидарности и сближение позиций по актуальным международным проблемам важно, все же БРИКС — это больше про экономику. Поэтому на фоне торговых войн, которые разворачиваются между США ЕС , а также между США и Китаем, было принципиально важно подтвердить общую позицию в плане приверженности принципам открытой экономики и нормам ВТО

Главы пятерки договорились участвовать в развитии законодательной базы многосторонней торговой системы в рамках ВТО и сошлись во мнении, что эта база должна учитывать интересы всех членов организации, включая развивающиеся страны.

Если бы странам БРИКС удалось добиться большей координации своих действий, они могли бы, без преувеличения, заставить считаться с собой даже таких гигантов мировой экономики, как США. Ведь совокупно численность населения стран БРИКС — более 3 млрд человек, а суммарный ВВП — почти 17 триллионов долларов. Однако надо отдавать себе отчет, что в основном такой масштаб дает, прежде всего, китайская экономика. А Китай, имея с США товарооборот под 700 млрд долл., все же не хочет пока до конца ссориться с «дядей Сэмом». В том числе по этой причине КНР, как и другие страны БРИКС, скрупулезно соблюдает практически все антироссийские санкции, наложенные Америкой и Евросоюзом.

За десять лет существования БРИКС удалось создать общие интеграционные структуры и договориться о взаимодействии в целом ряде важных отраслей. Идет координация в области борьбы с терроризмом, идут переговоры о создании единого интернет-пространства.

Однако в последней сфере пока все же интересы разных стран существенно отличаются, не все готовы выстраивать свой интернет по китайскому образцу. Зато начал работу Новый банк Развития БРИКС. Хотя пока объем располагаемых средств невелик (его около пяти миллиардов долларов), для нашей страны он может стать заметным подспорьем в финансировании ряда значимых проектов.

Это особенно актуально в условиях, когда кредитоваться на Западе становится все труднее, хотя бы по причине санкционного давления. Например, в этом НБР одобрил кредитование двух проектов в России. Один «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» получил финансирование на 320 млн долл.

Цель проекта — повышение качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической обстановки и минимизация наносимого ущерба окружающей среде.

Другой — «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений» — получил 220 млн долл. Деньги пойдут на «повышение устойчивости городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических поселений путем комплексного развития части их территории и инфраструктуры».