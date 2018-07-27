«Нафтогаз» не смог купить газ у украинских компаний

"Нафтогаз Украины" сообщил о повышении цен на закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятия до 8088 гривень за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН.

"Нафтогаз" с июня пытался закупить голубое топливо собственной добычи на внутреннем рынке страны, однако ни одного предложения не поступило. Украинские предприятия не заинтересовала цена, предложенная "Нафтогазом".

В июле компания объявляла тестовую закупку газа по цене 7629 гривен за тысячу кубометров, в июне — по цене 6900 гривен за тысячу кубометров.