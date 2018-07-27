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«Нафтогаз» не смог купить газ у украинских компаний
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«Нафтогаз» не смог купить газ у украинских компаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз Украины" сообщил о повышении цен на закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятия до 8088 гривень за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН.
"Нафтогаз" с июня пытался закупить голубое топливо собственной добычи на внутреннем рынке страны, однако ни одного предложения не поступило. Украинские предприятия не заинтересовала цена, предложенная "Нафтогазом".
В июле компания объявляла тестовую закупку газа по цене 7629 гривен за тысячу кубометров, в июне — по цене 6900 гривен за тысячу кубометров.
"В связи с тем, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа", — приводит издание выдержку из заявления пресс-службы компании.
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