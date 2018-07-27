Солид Банк снизил депозитные ставки

Депозит «Наш клиент» (от 50 тыс. рублей на один год) можно разместить под 4,2% (вместо 5,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Золотая монета» (от 10 тыс. рублей на два года) открывается под 4% годовых (ставка за период с первого по 365-й день — 4,5%, с 366-го по 730-й — 3,5%). Прежняя ставка — 5,4%.

«Банзай» (на один год) привлекается в сумме от 1 тыс. рублей под 3%, от 300 тыс. рублей — под 3,5% (ранее — под 4,5—5,5%), а «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один год) — под 3,8% (вместо 5,9%).

Процентные ставки по вкладу «Доходный Плюс» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года) в рублях составляют 3,5—4,2%, в долларах — 0,5—0,8% годовых (ранее — 4,5—5,5% и 1—1,5% соответственно).

Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы принимаются во все вклады, кроме депозита «Наш клиент».

Завершен прием вклада «Токио».