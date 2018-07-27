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S&P повысило рейтинг «Алросы» до инвестиционного уровня
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S&P повысило рейтинг «Алросы» до инвестиционного уровня 

Прайм 56 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Алросы" до инвестиционного уровня «BBB-» cо спекулятивного «BB+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Мы считаем, что показатели алмазной отрасли в мире улучшились на фоне роста спроса и роста глобального ВВП, снижения запасов (алмазов — ред.) и укрепления предсказуемости предложения… «Алроса» продолжила укреплять финансовые и кредитные показатели, усилив способность противостоять потенциальной волатильности цен на рынке алмазов", — поясняется в сообщении агентства.
Алмазная промышленность, по мнению аналитиков S&P, не будет демонстрировать более высокую нестабильность, чем золотодобывающая или другая аналогичная, связанная с добычей драгоценных металлов.
S&P также отметила серьезную корреляцию за последние десять лет между ростом продаж алмазных украшений и увеличением ВВП. А поскольку около 53% спроса на алмазы в 2017 году пришлось на США, а 15% — на Индию и Китай, то прогноз роста экономики этих стран приведет к росту спроса на металл, что должно также позитивно отразиться на показателях «Алросы» (доля компании на мировом алмазном рынке составляет 30%).
Другим позитивным фактором может стать снижение мировых запасов алмазов. В 2017 году эти запасы сократились до 13,7 миллиона карата с 25 миллионов в 2015 году и продолжают снижаться. Кроме того, аналитики S&P предвидят потенциальное уменьшение объемов глобальных поставок необработанных алмазов после 2021 года из-за истощения рудников и отсутствия новых месторождений.
Стабильный прогноз по рейтингам «Алросы» отражает мнение агентства, что кредитные показатели компании и ее уверенное положение на рынке поможет сбалансировать риски, связанные с волатильностью и более высокими дивидендными выплатами.
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