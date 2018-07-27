От Италии требуют ускорить строительство газопровода TAP

СМИ: от Италии требуют ускорить строительство Трансадриатического газопровода

Глава правительства Италии Джузеппе Конте не исключает возможности блокировать строительство участка скоростной железной дороги Леон-Турин (TAV). Об этом сообщили местные СМИ.

Итальянские журналисты уверены, что подобную позицию премьер-министр мог занять только под давлением «Движения 5 звёзд», обещавшего в своей предвыборной программе отказаться от расходов на крупные инфраструктурные проекты, примером которых служит TAV, а также Трансадриатический газопровод (TAP).

Отказ от проекта скоростной железной дороги Леон-Турин является «обязательным выбором для Д5З, вынужденного считаться с протестами местных активистов, которые до выборов 4 марта были территориальным авангардом „пятизвёздочников“ в борьбе с крупными инфраструктурными стройками. Теперь же они чувствуют себя преданными» правительством, пишет La Stampa

«Стратеги» в руководстве движения, опираясь на данные опросов, понимают, что реализация TAV и TAP «может привести к потере значительной части поддержки» избирателей, уточняет газета. Чтобы не допустить этого, Д5З готова «пожертвовать» одним из них. В данном случае — TAV.

Намерение блокировать франко-итальянский проект, осуществляемый при участии ЕС , чтобы отвлечь внимание от прокладки на побережье Апулии участка Трансадриатического газопровода, является весьма прагматичным, пишет издание. Это связано с «наличием международных соглашений, делающих невозможным блокирование этого проекта».

«Премьер будет говорить о нём с Дональдом Трампом в понедельник во время визита в Белый дом, давая заверения американской администрации, которая требует гарантий продолжения строительства, по поводу которого уже высказались также президент (Итальянской. — Прим. ред.) Республики Серджо Маттарелла и министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези», — отмечает газета.

Издание Corriere della Sera пишет, что тема TAP поставлена Белым домом «во главу списка вопросов» на время переговоров Дональда Трампа с Джузеппе Конте. Итальянский премьер на следующей неделе «представит заверения и гарантии, которых американцы ожидают по поводу хода работ», связанных со строительством Трансадриатического газопровода.