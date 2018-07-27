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Центробанк назвал основные инфляционные риски
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Центробанк назвал основные инфляционные риски 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
Основные инфляционные риски в России касаются неопределенности эффектов налоговых решений и внешних факторов, ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут привести к всплескам волатильности на финансовых рынках, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Основные риски связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий), а также с внешними факторами», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.
Ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут привести к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Как уточняется в сообщении, Банк России ожидает годовую инфляцию в размере 3,5-4% в конце текущего года.
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