Центробанк назвал основные инфляционные риски

Основные инфляционные риски в России касаются неопределенности эффектов налоговых решений и внешних факторов, ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут привести к всплескам волатильности на финансовых рынках, сообщает в пятницу Газета.ru

«Основные риски связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий), а также с внешними факторами», — говорится в сообщении на сайте Центробанка

Ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут привести к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Как уточняется в сообщении, Банк России ожидает годовую инфляцию в размере 3,5-4% в конце текущего года.