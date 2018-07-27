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Российскую говядину начали поставлять в Турцию
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Российскую говядину начали поставлять в Турцию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Первые партии российской говядины уже поступили на турецкий рынок. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
"Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера. — Кроме того, есть заявки на поставки из стран Ближнего Востока".
Как отметил Алексей Гордеев, в этом году Россия уже отправила за рубеж около 300 тысяч тонн мясной продукции, однако требуется увеличить этот показатель в несколько раз — до одного миллиона тонн. В этой связи для российских производителей и поставщиков очень важно открытие перспективного китайского рынка.
Напомним, что ветеринарные сертификаты на поставку российской говядины на турецкий рынок были подписаны в начале июня этого года.
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