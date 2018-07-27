Российскую говядину начали поставлять в Турцию

"Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера. — Кроме того, есть заявки на поставки из стран Ближнего Востока".

Как отметил Алексей Гордеев, в этом году Россия уже отправила за рубеж около 300 тысяч тонн мясной продукции, однако требуется увеличить этот показатель в несколько раз — до одного миллиона тонн. В этой связи для российских производителей и поставщиков очень важно открытие перспективного китайского рынка.

Напомним, что ветеринарные сертификаты на поставку российской говядины на турецкий рынок были подписаны в начале июня этого года.