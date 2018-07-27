«50 рублей за литр АИ-92 мы можем увидеть уже после января»

«Ситуация на оптовом рынке начала выправляться лишь недавно, а весь июнь опт находился либо на уровне розницы, либо с небольшим дисконтом от нее, что не давало возможность компаниям адекватно работать. Такая ситуация привела к тому, что, несмотря на заморозку, в частных случаях это решение игнорировалось. И еще — соглашение о заморозке цен правительство заключило с крупными нефтяными компаниями, а независимые компании из-за минусовой экономики не выполняли это соглашение. Да, мы временно потеряли свою клиентскую базу, но продавать продукт дешевле, чем ты его купил, — это нонсенс. Поэтому независимые сети стояли на 1-2, а то и 3 рубля дороже вертикально-интегрированных компаний, отсюда и рост цен. В июле произошел откат оптового рынка, и ситуация несколько выравнялась.

В настоящее время рознице все еще живется плохо. Ситуация скорректировалась, но недостаточно, чтобы покрыть те затраты и убытки, которые компании накопили за аномальный период. Нормальная наценка розницы, учитывая социальность данного продукта, — 15%. Это тот минимум, который позволяет АЗС работать, и позволяет независимым сетям быть конкурентоспособными по отношению к вертикальным компаниям. А сейчас наценка в среднем находится где-то на уровне 8%.

Показатели по ценам на топливо стабилизировались, но пока это напоминает пороховую бочку. Повышение сдерживается всеми силами, но решение завершить налоговый маневр, увеличить НДС — все свидетельствует о том, что рост продолжится. Весь вопрос — когда? То же повышение НДС означает, что розничные цены прибавят как минимум те же 2%.

Я бы посмотрел, что будет с ценами на излете сезона, сейчас идет уборочная страда, и это может повлиять на стоимость дизельного топлива. И, безусловно, можно ждать роста цен на топливо, когда вступят в силу новые налоговые решения — повышение НДС и завершение налогового маневра с повышением НДПИ. Кроме того, с 1 января следующего года вновь повышаются акцизы на бензин и дизель. Учитывая, что январь у нас месяц праздничный, можно ждать роста цен уже в феврале.

Если исходить из экономических реалий, то сегодня адекватный уровень розничных цен где-то 50 рублей за литр АИ-92. Думаю, мы все равно придем к этой цене. Считаю, что 50 рублей за 92-й бензин мы можем увидеть уже после января, либо весной.

Это не значит, что 50 рублей получит розница, больше всего денег от торговли топливом зарабатывает государство. Так что, когда мы говорим о высоких ценах и 50 рублях, не будем забывать, что 30 рублей из них заберет государство. А 20 рублей — это то, то зарабатывает бизнес по всей цепочке от добычи, через переработку, до розницы. Дорого ли 50 рублей за литр? Очень дорого, но аппетиты ли это нефтяных или топливных компаний? Нет это не наши аппетиты».