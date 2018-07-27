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Индекс потребительских настроений в США в июле оказался лучше прогноза
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Индекс потребительских настроений в США в июле оказался лучше прогноза 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, снизился до 97,9 пункта с 98,2 пункта в июне, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 97,1 пункта.
Индекс текущих экономических условий в США в июле, по окончательной оценке, опустился до 114,4 пункта с июньского уровня в 116,5 пункта. Индекс экономических ожиданий вырос до 87,3 пункта с 86,3 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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