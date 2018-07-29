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Экономика США показывает наибольший рост за последние годы
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Экономика США показывает наибольший рост за последние годы 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
НЬЮ-ЙОРК, 29 июл — ПРАЙМ. Весной американская экономика совершила рывок, тем самым повысив темпы роста почти за четыре года, сообщает CNN.
Экономический рост во втором квартале составил 4,1%. Это был лучший показатель начиная с III квартала 2014 года.
По многим показателям экономика США находится в превосходной форме: уровень безработицы приблизился к 18-летнему минимуму, фабрики ожидают множество заказов и рост экспорта.
Президент Дональд Трамп и его советники расхваливали цифры на пресс-конференции за пределами Белого дома, заявив что темпы экономического роста должны быть самыми быстрыми за последние 13 лет.
"Этот бум будет настолько устойчивым, что его можно будет увидеть невооруженным глазом", — заявил директор Национального экономического совета Ларри Кудлов.
Если экономика будет расти на 3% и более в 2018, то это будет самый высокий годовой показатель, начиная с 2005 года.
Между тем экономисты предсказывают медленный рост во второй половине года, несмотря на то, что последствия снижения налогов закончились и рост процентных ставок сдерживает потребительские расходы. Однако, экономисты также ожидают медленного роста в 2019 и 2020 годах.
"Если вы одолжите некоторое количество денег у своих внуков и вложите их в экономику, последует быстрый рост на некоторое время", — написал главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон.
Объявленные тарифы, по прогнозам, всего лишь лёгкий наркотик для экономического роста, если не будет введено что-то большее. И похоже, что исполнительные директора компаний тщательно следят за результатами опросов касательно доверия бизнесу и ожидания найма, сообщает CNN.
Сильный рост во II квартале отражает значительное увеличение заказов на товары длительного пользования, инвестирование в нежилые помещения, экспорт, интеллектуальную собственность и государственные расходы на оборону. При этом слабое жилищное строительство и увеличившийся импорт несколько ослабили экономический рост.
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