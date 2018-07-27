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С учетом негативного новостного фона рубль вряд ли покинет коридор 62,7-64 за доллар
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С учетом негативного новостного фона рубль вряд ли покинет коридор 62,7-64 за доллар 

Прайм 1 час назад
Рубль завершает неделю на уровне 63. Поддержку отечественной валюте ожидаемо оказывает как налоговый период, так и ценовая конъюнктура нефтяного рынка. Однако на следующей неделе ослабление рубля может возобновиться. Факторами ослабления может послужить заседание ФРС, на котором рынки получат подтверждение своих ожиданий по сохранению курса повышения ставок в США.
Также негативные настроения в отношении российских активов могут захватить инвесторов, в случае появления новостей о продолжении подготовки нового пакета американских санкций, который будет включать в себя меры воздействия на отечественный госдолг.
Мы не ожидаем принятия данных санкций до конца августа, однако, с учетом негативного новостного фона рубль вряд ли покинет коридор 62,7-64.
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