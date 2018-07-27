Бумажным трудовым книжкам отвели 8 лет

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Минтруд: трудовые книжки сохранятся в бумажном виде до 2027 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года, до этого момента работодатели будут обязаны вести документы в бумажном виде.
Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда со ссылкой на замминистра Любовь Ельцову.
"Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку", — сказала Ельцова.
В пресс-службе министерства добавили, что соответствующий законопроект о переходе с бумажных трудовых книжек на электронные замглавы Минтруда представила на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и рабочая группа проект в целом поддержала.
По словам Ельцовой, предполагается, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина, которая формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России (ПФР) .
"Начиная с 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн", — отметила замминистра. Она добавила, что и бумажная, и электронная трудовая книжка остаются основными документами о трудовой деятельности работника и имеют равную юридическую силу.
"Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении электронной трудовой книжки работодатели смогут снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Так, например, в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать трудовые книжки, может составить 0,7 млрд рублей", — сказала замглавы Минтруда, напомнив, что внесение законопроекта в Госдуму планируется в феврале 2019 года.
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