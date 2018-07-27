Десять самых важных событий будущей недели: парад центробанков продолжается

На предстоящей неделе будет жарко. Я не о погоде (в Москве она непредсказуема), а о том, какие события ждут нас и весь мир. Нужно заранее готовиться к тому, что важных событий будет много, и мировая экономика расслабиться нам не позволит. Практически каждый день, кроме, наверное, понедельника, мы будем узнавать о крупном событии для валютного рынка.

Понедельник

В понедельник, 30 июля, утром Япония представит данные по розничным продажам за июнь. Рынок ожидает, что в июне розничные продажи выросли к предыдущему месяцу на 0,1%, а в годовом исчислении повысились в июне на 1,6% (в мае рост составлял только 0,6% год к году). Эти данные не оказывают сильного воздействия на курс японской иены, однако, если они превысят прогноз, то у иены есть шанс укрепиться к доллару. Вероятный коридор значений пары USD/JPY составляет 110,0-111,5 иен за доллар США.

Вторник

Во вторник, 31 июля, нужно максимально настроиться на рабочий лад, так как день будет полон важных событий. С утра нас ждут опять новости из Японии, но на этот раз намного более важные для рынка. Мы узнаем о том, какое решение по процентной ставке принял Банк Японии. Напомним, что в настоящее время процентная ставка в Японии является отрицательной и составляет —0,1%. Мы полагаем, что с высокой вероятностью она в очередной раз останется без изменений, так как Банк Японии не заявлял о намерениях повышать ставку, пока уровень инфляции в Японии не достигнет хотя бы 2% в год. Скорее всего, решение Банка Японии, если ставка опять останется без изменений, не окажет воздействия на валютный рынок. Однако гораздо большее значение будут иметь комментарии руководства японского финансового регулятора о будущей монетарной политике.

Днем выйдут важные данные по инфляции в еврозоне за июль. Рынок ожидает, что в июле в годовом исчислении рост инфляции составил 2%, как и в предыдущем месяце. Если данные совпадут с прогнозом или даже превысят его, это может оказать положительное влияние на курс евро к доллару.

Одновременно с данными по инфляции будут опубликованы оценка темпов роста ВВП еврозоны за II квартал 2018 года и данные по безработице в еврозоне за июнь. Напомним, что в I квартале ВВП еврозоны вырос на 2,5% в годовом исчислении, а рынок ожидает, что данные за II квартал будут более скромными, и рост ВВП в годовом исчислении составит только 2,4%. Также рынок ожидает, что в июне безработица в еврозоне вырастет с 8,4% до 8,5% трудоспособного населения. Данные могут оказывать на курс евро противоречивое воздействие. Для того, чтобы евро укрепилось к доллару, необходимо, чтобы данные по росту ВВП оказались оптимистичнее прогнозов аналитиков. Статистика по безработице может оказать на курс евро менее значительное воздействие. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составит $1,16-$1,17 за евро.

Во вторник в США выйдут важные данные по базовому индексу реальных расходов населения на личное потребление за июнь. Они отражают расходы населения за месяц на непродовольственные товары, в том числе товары длительного пользования, и услуги. Чем выше индекс, тем более стабильна ситуация в экономике и доходах населения. Рынок ожидает, что в июне индекс вырос на 1,9% по сравнению с ростом на 2% в мае. Если данные совпадут с прогнозом или окажутся ниже прогноза, это может ослабить доллар к евро и другим мировым валютам.

Также во вторник в США откроется очередное двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы . На нем будет принято решение по процентной ставке, которое будет обнародовано только через день. Однако уже во вторник могут появиться комментарии представителей ФРС относительно будущей монетарной политики США, что также может оказать влияние на доллар, а характер влияния будет зависеть от характера самих комментариев.

Среда

В среду, 1 августа, в 17.30 по московскому времени в США выйдет еженедельная статистика по динамике коммерческих запасов нефти на 27.07.2018 года. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 189 тыс. баррелей, и, если прогноз окажется верным, это может способствовать росту цены на черное золото. По оценкам «Альпари», цена на нефть на следующей неделе будет находиться в границах $74,5-$76,0 за баррель.

А уже в 21.00 московского времени мы узнаем о том, какое решение принял Комитет по открытым рынкам ФРС относительно процентной ставки. Консенсус американских экспертов предполагает, что ФРС в этот раз возьмет тайм-аут в повышении ставки и оставит её неизменной на уровне 2%. Мы также ожидаем, что процентная ставка в США останется неизменной. Если это произойдет, то существенного влияния на доллар можно не ожидать, хотя комментарии руководства ФРС о причинах такого решения могут представлять гораздо больший интерес для рынка. Напомним, что в ФРС в 2018 году намеревалась повысить ставку четырежды, поэтому не исключено, что, вопреки прогнозам аналитиков, американский финансовый регулятор может преподнести сюрприз. В любом случае, если ставка повышена не будет, это может в краткосрочном аспекте положительно повлиять на курс рубля. Наш прогноз по паре доллар/рубль на следующую неделю составляет 62,0-63,5 руб. А повышение ставки может оказаться фактором роста доллара и негативом для российской валюты.

Четверг

Днем в четверг, 2 августа, будет обнародовано решение Банка Англии по процентной ставке. Рынок ожидает, что британский регулятор в этот раз наконец-то проявит решительность и повысит ставку с 0,5% до 0,75%. Если это случится, что у британского фунта будет шанс существенно вырасти к доллару и евро. Также интерес для рынка могут представлять публикация протокола заседания Банка Англии с указанием числа голосовавших за повышение процентной ставки и данные о планируемом объеме покупок активов на открытом рынке. Вероятный коридор значений пары GBP/USD составляет $1,300-$1,312 за фунт стерлингов.

Пятница

В пятницу, 3 августа, рынок также ожидает значимое событие. В 15.30 московского времени в США выйдут данные по рынку труда в июле, в том числе очень важные данные о том, какое количество рабочих мест было создано в июле в США вне сельского хозяйства (non-farm payrolls). Также будут опубликованы данные о безработице в США за июнь и динамике роста средней почасовой заработной платы. Рост числа рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, особенно если он превысит прогноз, может положительно повлиять на укрепление доллара. Рынок, тем не менее, ожидает, что по сравнению с июнем число рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, снизилось до 195 тыс. Так что с укреплением доллара на следующей неделе не все ясно, может быть оно и не состоится.

А в 20.00 московского времени в США по традиции компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет о количестве активных буровых установок. Чем больше эта величина, тем будет больше вероятности негативного воздействия этих данных на рынок нефти и, соответственно, наоборот.