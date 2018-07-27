ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты из-за подорожания авиакеросина

«Мы постоянно проводим мониторинг цен на авиакеросин. За последние два месяца цена на авиакеросин на бирже и внебиржевом рынке не изменилась. Будем разбираться в этом (в возможном увеличении топливного сбора из-за цен на авиакеросин) более детально», — сказал он.

Он отметил, что по итогам мониторинга ФАС отмечает стабилизацию цен на авиакеросин после роста цен весной.

Ранее RNS сообщало, что возможный рост цен на авиабилеты «Аэрофлота» после повышения топливного сбора на 200 или 400 рублей может составить до 3%. Авиакомпания позднее заявила, что может отказаться от повышения топливного сбора, если цены на авиатопливо вернуться на уровень декабря 2017 года.

«Аэрофлот» ранее уведомил агентов о повышении топливного сбора на внутренних рейсах компаний группы на 200 или 400 рублей в зависимости от класса обслуживания с 26 июля.