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Центробанк ожидает рост экономики страны до 2%
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Центробанк ожидает рост экономики страны до 2% 

360tv.ru 43 минуты назад
Центральный Банк России прогнозирует экономический рост в интервале 1,5‐2%. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — заявили в Центральном Банке.
Отмечается, что экономическому росту страны также способствовал проведенный чемпионат мира по футбола в России. Он внес 0,1–0,2 процентного пункта в годовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП).
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