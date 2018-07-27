Центробанк ожидает рост экономики страны до 2% 

Центральный Банк России прогнозирует экономический рост в интервале 1,5‐2%. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — заявили в Центральном Банке.
Отмечается, что экономическому росту страны также способствовал проведенный чемпионат мира по футбола в России. Он внес 0,1–0,2 процентного пункта в годовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП).