Центробанк ожидает рост экономики страны до 2%

Центральный Банк России прогнозирует экономический рост в интервале 1,5‐2%. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — заявили в Центральном Банке.