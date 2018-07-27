Фьючерсы на фондовых биржах США указали на незначительный рост

Investing.com — Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указали на повышение при открытии американского рынка.

В 13:57 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 26 пунктов или на 0,10% до 25551,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на два пункта или на 0,07% до 2844,50. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 18 пунктов или на 0,25% на позиции 7449,25.

На фронте экономических данных в 15:30 МСК был опубликован отчета по росту ВВП США за второй квартал на 4,1% в годовом исчислении. Инвесторы внимательно проанализируют данные этого отчета, которые должны подтвердить максимальный квартальный рост американской экономики за последние четыре года.

Значительный экономический рост США дает дополнительные основания ФРС для продолжения постепенного повышения процентной ставки.

На торгах до открытия рынка акции Twitter (NYSE:TWTR) упали на 16,16% после того, как число активных пользователей этой социальной сети снизилось сильнее прогнозов. Также внимание аналитиков привлекут квартальные отчеты Chevron (NYSE:CVX), Exxon (NYSE:XOM) и Merck (NYSE:MRK), акции которым охвачены индексом Dow.

После того как данные по операционному доходу Amazon.com (NASDAQ:AMZN) превысили прогноз аналитиков, курс акций этой компании вырос на 4,76%. Акции Facebook (NASDAQ:FB) подорожали на 0,96% после падения почти на 19% на торгах в четверг. В среду компания предупредила о возможном снижении доходов в течении следующих нескольких лет из-за внедрения дополнительных мер по улучшению защиты конфиденциальных данных и замедления темпов привлечения новых пользователей на сайт.

Акции Intel (NASDAQ:INTC) подешевели на 6,65% после того, как компания отчиталась о более медленном росте объема продаж процессоров компании для датацентров. Кроме того, на конец 2019 год отложен выход следующего поколения процессоров.

Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 повысился на 14 пунктов или на 0,26%, германский DAX поднялся на 67 пунктов или на 0,52%, а лондонский FTSE 100 вырос на 44 пункта или на 0,58%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 17 пунктов или на 0,49%, а испанский IBEX 35 — на 87 пунктов или на 0,89%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,61% до $1218,20, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,20% до $69,47 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,06% до 94,63.