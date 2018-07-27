Ставка на тормоз: ЦБ испугался инфляции

Совет директоров ЦБ не стал менять ключевую ставку на своем заседании в пятницу. Она останется на уровне 7,25% до 14 сентября. Регулятор ждет ускорения инфляции и подчеркивает, что из-за запланированного в следующем году повышения НДС до 20% и роста бюджетных расходов потребуются «некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий». Кроме того, ЦБ отметил положительный вклад чемпионата мира по футболу в ВВП.

Банк России в третий раз подряд в этом году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

«Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Регулятор считает, что «баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков». ЦБ беспокоит высокая неопределенность «относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий)», а также внешние факторы. Ранее аналитики ЦБ оценили инфляционный эффект от повышения НДС в 2019 году с 18% до 20% в 0,8-1,25 процентного пункта.

«В части внешних условий ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания», — полагают в ЦБ.

Пока годовая инфляция сохраняется на низком уровне. В июне она составила 2,3%. В июле ЦБ ожидает ее в интервале 2,5–2,6%. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, отражают постепенное возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

Превышение инфляцией 4% в 2019 году рассматривается как временное.

«Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — считают в ЦБ.

Но с учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания «потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий», чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4%. Вероятнее всего, это означает, что ЦБ не будет и дальше торопиться со снижением ставки.

При этом регулятор уверен, что сейчас денежно-кредитные условия в стране близки к нейтральным. То есть они уже практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции. А экономика растет быстрее, чем прогнозировалось.

«Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале», — подсчитали в ЦБ.

Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что «соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений».

Биржевые индексы и курс рубля не отреагировали на решение ЦБ. Изменения к уровню предыдущего закрытия к 14:30 мск были в пределах нескольких сотых процента. Доллар стоил около 63 рублей, евро — 73,2 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,04%.

Решение регулятора сохранить ставку на текущем уровне было уже заложено в котировки. Рынки в целом не ожидали снижения ставки, отмечают аналитики Sberbank CIB

В четверг рынок акций робко пытался восстановиться, но так и не смог дойти до важной отметки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи.

«Возможно, сегодня мы увидим попытки проверить это сопротивление на прочность, но закрепиться выше будет очень сложно, учитывая фактор пятницы», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Внешний фон с утра пятницы складывается нейтральный: нефть стоит на месте, а американские фьючерсы показывают лишь символический прирост. Никаких важных неотыгранных событий с вечера четверга также не произошло, добавляет он.

Инвесторов больше всего беспокоит возможное введение новых санкций в отношении России , а также политика Федеральной резервной системы США . Напомним, что американские парламентарии почти каждый день выступают с санкционными инициативами.

Так, сенатор Боб Коркер выразил уверенность, что США одобрят новые санкции против России до проведения в стране промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Он заявил, что запланированные в конгрессе слушания о новых экономических ограничениях против России скорее всего приведут к ужесточению санкций. «Уверен: что-то будет принято в следующие пару месяцев», — сказал сенатор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября 2018 года.