НаПенсиюЖивым: студенты Ростова протестуют против пенсионной реформы. 

Активисты молодежных движение Ростовской области проводят одиночные пикеты, протестуя против пенсионной реформы. Юноши и девушки стоят с плакатами, объединёнными общим хэштегом: «На пенсию живым». С 26 по 29 июля в более 100 городах страны пройдут акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Напомним, 16 июля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Крайне непопулярная инициатива вызвала волну протестных заявлений по всей стране. Петицию за отмену реформы подписали более 2,2 млн человек.