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Олег Устенко: Реформа не спасет украинскую пенсионную систему
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Олег Устенко: Реформа не спасет украинскую пенсионную систему 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Экономист заявил, что главная задача властей — не провести реформу, а сохранить систему на плаву. А чтобы это осуществить, простые изменения в пенсионной системе ничего не дадут. Они только могут временно отсрочить ее коллапс.
«Я считаю, что должна произойти системная подвижка в национальной экономике. Потом или параллельно необходимо решать вопросы, связанные с пенсионной системой. Мне кажется, что немедленно нужно сделать — это пытаться глобально и быстро увеличивать пенсионный возраст. Просто для того, чтобы сохранить тех, кто уже находится на пенсии. Параллельно с этим, решать, каким образом страна может показывать более высокие темпы экономического роста. Как гласит большая часть экономических исследований, страна, которая может бороться с бедностью, должна показывать рост ВВП от 5% в год», — сообщил финэксперт.
Мало того, украинская экономика, начиная с 1996 по 2017 год, выросла всего на 20% и 8 раз/лет имела отрицательный рост, не может обеспечить нормальное пенсионное обслуживание своему народу. В отличие от Польши, которая за тот же период времени удвоила свою экономику.
«Когда мировая экономика росла в 2,5 раза с 1991 по 2017 год, украинская показывала очень слабый прогресс. И думать, что можно решить отдельную проблему в отдельной пенсионной системе — неправильно, она не решится», — предупредил Устенко.
Выплаты затянулись почти на неделю. Задержка коснулась только пенсий, которые выплачиваются с 22 по 25 число каждого месяца. Укрпочта уже получила финансирование, компания обещает закрыть последние платежи до 28 июля.
По состоянию на вечер 25 июля июльские выплаты были профинансированы полностью, заявил глава ПФУ Алексей Зарудный. Ранее глава Госказначейства Татьяна Слюз отмечала, что ее ведомство дало Фонду ссуду для покрытия недостающих средств.
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