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ЦБ: инфляционные ожидания в РФ в июле снизились на фоне стабилизации цен на бензин
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ЦБ: инфляционные ожидания в РФ в июле снизились на фоне стабилизации цен на бензин 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в июле снизились до 9,7% против 9,8% в июне на фоне стабилизации цен на бензин, говорится в комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».
"В июле инфляционные ожидания населения практически не изменились, составив 9,7% после 9,8% в июне. На ожидания оказала влияние стабилизация цен на бензин. Относительно будущей динамики ожиданий существует неопределенность. Есть причины как для их роста на фоне повышения с 2019 года налога на добавленную стоимость, так и для снижения на фоне в целом низкого уровня инфляции", — говорится в сообщении ЦБ.
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