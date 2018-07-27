ЦБ: инфляционные ожидания в РФ в июле снизились на фоне стабилизации цен на бензин

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Инфляционные ожидания россиян в июле снизились до 9,7% против 9,8% в июне на фоне стабилизации цен на бензин, говорится в комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».

"В июле инфляционные ожидания населения практически не изменились, составив 9,7% после 9,8% в июне. На ожидания оказала влияние стабилизация цен на бензин. Относительно будущей динамики ожиданий существует неопределенность. Есть причины как для их роста на фоне повышения с 2019 года налога на добавленную стоимость, так и для снижения на фоне в целом низкого уровня инфляции", — говорится в сообщении ЦБ.