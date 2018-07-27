Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — цитирует слова президента РБК.

Доллар — это универсальная резервная валюта, заменить которую пока не может даже евро, сказал Путин.

Президент назвал «большой стратегической ошибкой» американских властей ввод ограничений на расчеты в долларах, поскольку такие действия «подрывают доверие к доллару как к резервной валюте».

Он обратил внимание, что уже «десятки стран» задумываются о новой резервной валюте из-за того, что доллар используется как инструмент политической борьбы и экономической конкуренции.