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Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
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Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара 

Рамблер 1 час назад
Россия не собирается отказываться от доллара, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханессбурге.
«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — цитирует слова президента РБК.
Доллар — это универсальная резервная валюта, заменить которую пока не может даже евро, сказал Путин.
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Президент назвал «большой стратегической ошибкой» американских властей ввод ограничений на расчеты в долларах, поскольку такие действия «подрывают доверие к доллару как к резервной валюте».
Он обратил внимание, что уже «десятки стран» задумываются о новой резервной валюте из-за того, что доллар используется как инструмент политической борьбы и экономической конкуренции.
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