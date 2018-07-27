Рост ВВП США во II квартале ускорился до максимума с 2014 года 

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Экономика США во II квартале выросла на 4,1% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные данные министерства торговли страны.
Фото: EPA/PETER FOLEY
Показатель лишь немного ниже прогноза. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что ВВП увеличится на 4,2%. Оценка роста за I квартал повышена с 2% до 2,2%. По сравнению со II кварталом 2017 года ВВП увеличился на 2,8%. В первом полугодии экономика выросла на 3,1%, что ставит ее на путь к достижению целевого показателя годового роста, установленного администрацией президента США Дональда Трампа на уровне 3%. Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4% в пересчете на годовые темпы после роста на 0,5% в I квартале. Поддержку потребительским расходам оказали снижение налогов и жесткий рынок труда. В первом полугодии в экономике страны создавалось в среднем 215 тыс. рабочих мест в месяц. Чистый экспорт прибавил 1,06 процентного пункта (п. п.) к росту ВВП (максимум с 2013 года), отчасти благодаря резкому увеличению поставок сои перед введением ответных пошлин. В январе-марте влияние торговли на рост ВВП было нейтральным. Колебания товарных запасов вычли 1 п. п. из роста ВВП (максимум с 2014 года) на фоне снижения запасов сои, а также лекарств, нефти и связанных продуктов. В I квартале положительный вклад запасов в рост ВВП составил 0,27 п. п. Расходы бизнеса на оборудование во II квартале замедлились, увеличившись на 3,9% после роста на 8,5% в I квартале. Вероятно дальнейшее замедление расходов в связи с угрозой торговой войны. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что «пока трудно прогнозировать», как будет развиваться торговое противостояние США с другими странами, однако существует риск, что одним из итогов торговой войны станут высокие пошлины на многие товары и услуги. Сохранение высоких пошлин в течение длительного времени будет негативным фактором для экономики США, отметил Пауэлл. Глава ФРС также заявлял, что экономика США растет достаточно быстро, что оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок.
Мнение эксперта TeleTrade
Александр Егоров Валютный стратег ГК TeleTrade TeleTrade Предварительная оценка ВВП США за II квартал составила 4,1% в годовом выражении. Ценовой индекс ВВП за тот же период оказался значительно лучше консенсус-прогноза — 3,2% при ожидании 2,3%. Реакция валютного рынка оказалась сдержанной и не привела к смене сложившейся диспозиции. Доллар США сохраняет преимущества, достигнутые накануне. Евро торгуется в районе 1,1630, британский фунт — в районе 1,3090. Теперь внимание участников рынка переключается на предстоящее 1 августа заседание ФРС США.