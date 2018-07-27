На перспективу: условия для снижения ставки ЦБ к концу года назвал эксперт

Действия Центробанка , сохранившего значение ключевой ставки, в сегодняшних условиях представляются верными, и до конца года снижение ставки не исключено. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказал эксперт Лазарь Бадалов.

Ключевая ставка ЦБ сохранена на уровне 7,25%.

"Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий", — отмечается в заявлении по итогам совета директоров.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. «Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 г.», — говорится в сообщении регулятора.

В середине июня глава банка Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году, как изначально планировалось, сильно снизилась. При этом Набиуллина не исключала переход к нейтральной ДКП в текущем году.

Нет оснований

Мы видим, что ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику, допуская то ли введение новых санкций, то ли, например, падение цен на нефть, говорит заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

"Мне кажется, что ЦБ давно занял осознанную политику, в рамках которой существенно расширять кредитование внутри страны он не намерен. Думаю, что пока Центробанк рассказывает нам, что для него риски роста инфляции являются ключевыми, то можно сказать, что вплоть до начала следующего года у регулятора нет оснований — и внутриэкономических, и внешнеэкономических — для того, чтобы дальше продолжать снижать ставку, исходя из его логики принятия решений", — сказал Ордов, отметив, что «и до конца года у ЦБ не будет никаких причин снижать эту ставку».

В условиях стабильности

В текущей ситуации может показаться, что ЦБ действительно перестраховывается, но учитывая внешнеполитическую нестабильность, которая может серьезным образом сказаться, на экономике, действия регулятора верные, считает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов.

Относительно динамики по значению ставки, эксперт ФБА «Экономика сегодня», в отличие от коллеги, не исключает движений.

"Что касается перспективы до конца года, снижение ставки вполне возможно, и Центробанк пойдет, например, на снижение до 7%. Но опять-таки, это при условии того, что ситуация сохранится в текущих рамках и не будет ни экономической нестабильности, ни политической", — сказал эксперт, уточнив, что «в условиях стабильности — да, снижение ключевой ставки допустимо».

Банк России ожидает годовую инфляцию в 3,5%-4% в конце года. Также, как говорят в ЦБ, возможно временное превышение инфляции уровня в 4% в следующем году из-за увеличения НДС.

"Это повышение будет иметь разовый эффект на цены, поэтому годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года", — отметили в регуляторе.

Ключевая ставка — ставка в процентах годовых, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки на срок в одну неделю. Одновременно это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков на депозиты денежные средства. К ключевой привязаны остальные ставки по операциям ЦБ.