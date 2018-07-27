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США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока–2»
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США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сохраняется риск санкций для фирм, которые работают над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над «Северным потоком — 2», заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.
Будут ли санкции на самом деле введены и в какие сроки, Фэннон пояснять не стал, передает РИА «Новости».
Феннон после поездки в Польшу, Украину и Грецию заявил, что «США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии».
По его словам, США ждут от еврокомиссии «директив по газу», нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.
На прошлой неделе сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо вместе с сенаторами-республиканцами из Колорадо подготовил законопроект о санкциях из-за «Северного потока — 2» и внес его в Конгресс США.
Ранее Госдеп уже заявлял, что работа над «Северным потоком — 2» является бизнесом, который «несет в себе риск санкций».
После саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп сказал, что Америка планирует конкурировать с «Северным потоком — 2», осуществляя в Европу поставки сжиженного природного газа.
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