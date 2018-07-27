США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»

Сохраняется риск санкций для фирм, которые работают над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над «Северным потоком — 2», заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

Будут ли санкции на самом деле введены и в какие сроки, Фэннон пояснять не стал, передает РИА «Новости»

Украину и Феннон после поездки в Польшу Грецию заявил, что «США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии».

По его словам, США ждут от еврокомиссии «директив по газу», нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.

На прошлой неделе сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо вместе с сенаторами-республиканцами из Колорадо подготовил законопроект о санкциях из-за «Северного потока — 2» и внес его в Конгресс США