США пригрозили санкциями подрядчикам «Северного потока — 2» 

Сохраняется риск санкций для фирм, которые работают над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над «Северным потоком — 2», заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.
Будут ли санкции на самом деле введены и в какие сроки, Фэннон пояснять не стал, передает РИА «Новости».
Феннон после поездки в Польшу, Украину и Грецию заявил, что «США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии».
По его словам, США ждут от еврокомиссии «директив по газу», нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.
На прошлой неделе сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо вместе с сенаторами-республиканцами из Колорадо подготовил законопроект о санкциях из-за «Северного потока — 2» и внес его в Конгресс США.
Ранее Госдеп уже заявлял, что работа над «Северным потоком — 2» является бизнесом, который «несет в себе риск санкций».
После саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп сказал, что Америка планирует конкурировать с «Северным потоком — 2», осуществляя в Европу поставки сжиженного природного газа.