Перспективы восстановления золота зависят от США

Золото, которое с середины мая снизилось более чем на 10%, продолжает осциллировать неподалеку от годовых минимумов, а попытки восстановления по-прежнему оборачиваются продажами. Такое поведение рынка подтверждает, что инвесторы не верят в потенциал драгоценного металла, ссылаясь на сильный доллар.

Минимумы, отмеченные ранее в этом месяце в районе $1211, могут послужить точкой входа для покупателей и ознаменовать собой дно в рамках медвежьего тренда с последующим развитием восходящей коррекции. Однако вероятность реализации такого сценария будет зависеть от поведения доллара, который остается главным «поводырем» жёлтого металла, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

С середины апреля американская валюта торгуется в рамках относительно устойчивого бычьего тренда, который подавляет любые попытки восстановления котировок золота. Один из главных факторов привлекательности доллара — жёсткая политика ФРС . И в зависимости от дальнейшей риторики Центробанка , можно будет оценивать перспективы восстановления металла.