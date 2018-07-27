Перспективы восстановления золота зависят от США 

Золото, которое с середины мая снизилось более чем на 10%, продолжает осциллировать неподалеку от годовых минимумов, а попытки восстановления по-прежнему оборачиваются продажами. Такое поведение рынка подтверждает, что инвесторы не верят в потенциал драгоценного металла, ссылаясь на сильный доллар.
Минимумы, отмеченные ранее в этом месяце в районе $1211, могут послужить точкой входа для покупателей и ознаменовать собой дно в рамках медвежьего тренда с последующим развитием восходящей коррекции. Однако вероятность реализации такого сценария будет зависеть от поведения доллара, который остается главным «поводырем» жёлтого металла, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
С середины апреля американская валюта торгуется в рамках относительно устойчивого бычьего тренда, который подавляет любые попытки восстановления котировок золота. Один из главных факторов привлекательности доллара — жёсткая политика ФРС. И в зависимости от дальнейшей риторики Центробанка, можно будет оценивать перспективы восстановления металла.
Если во втором полугодии экономика Соединенных Штатов продолжит ускорять темпы роста, на рынках появятся спекуляции на тему более энергичного повышения ставок. Впрочем, здесь важно учитывать ещё один важный фактор — торговые войны, если получат дальнейшее развитие, могут подорвать рост ВВП, и тогда Центробанку придется пойти на попятную, несмотря на рост инфляции. Так, в более долгосрочной перспективе появление подобных сигналов способно спровоцировать резкий рост привлекательности изрядно подешевевшего золота.