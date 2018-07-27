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Половина шведов и датчан выступили за альтернативу ЕС
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Половина шведов и датчан выступили за альтернативу ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Практически 50% жителей Дании и Швеции предпочли бы Евросоюзу объединение северных стран, свидетельствуют результаты опроса скандинавского социологического института «Сентио».
Жителям Дании, Норвегии и Швеции социологи задавали вопрос о том, что лучше для их страны — членство в Европейской экономической зоне (Норвегия), в Евросоюзе (Дания и Швеция), или в гипотетическом Северном союзе. Последний может объединить Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
За Северный союз высказались 47% шведов и 45% датчан. За ЕС — 32% и 36% соответственно.
В Норвегии, не входящей в ЕС, Северный союз одобрили только 31% опрошенных, за сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны выступили 52% респондентов. А в ЕС хотели бы вступить только 10%.
Всего было опрошено по 1 тыс. человек в каждой из стран. В Исландии и Финляндии опрос не проводился.
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