Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России

Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во втором квартале 2018 года. Об этом говорится в комментарии Центробанка

Также отмечается, что прогноз прогноз темпа экономического роста в 2018 году сохраняется в интервале 1,5-2 процента. «Это соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — указали в регуляторе.

Ранее в Банке России отмечал, что чемпионат мира краткосрочно ускорил рост цен. Так, больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма.

Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже подсчитали, что доход России от проведения чемпионата мира составил около одного процента ВВП страны — более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета турнира, эта сумма практически покрывает затраты на подготовку и проведение соревнований.