Банк России прогнозирует экономический рост в стране до 2%

«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — сообщается на сайте ЦБ РФ.

При этом проведение чемпионата мира по футболу в России внесло положительный вклад (0,1-0,2 процентного пункта) в годовой темп прироста внутреннего валового продукта (ВВП).

Также в Центробанке РФ прогнозируют временное превышение инфляцией уровня в 4% в 2019 году из-за увеличения НДС до 20%.

Ранее банк России прогнозировал инфляцию в стране по итогам 2018 года на уровне 3,5-4%.