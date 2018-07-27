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Банк России прогнозирует экономический рост в стране до 2%
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Банк России прогнозирует экономический рост в стране до 2% 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Экономический рост в России в текущем году, по прогнозам Центрального банка РФ, составит 1,5-2%, сообщает Газета.ru.
«Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений», — сообщается на сайте ЦБ РФ.
При этом проведение чемпионата мира по футболу в России внесло положительный вклад (0,1-0,2 процентного пункта) в годовой темп прироста внутреннего валового продукта (ВВП).
Также в Центробанке РФ прогнозируют временное превышение инфляцией уровня в 4% в 2019 году из-за увеличения НДС до 20%.
Ранее банк России прогнозировал инфляцию в стране по итогам 2018 года на уровне 3,5-4%.
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