Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых по итогам заседания 27 июля. Регулятор уже третий раз подряд выдерживает паузу на фоне угрозы инфляционных рисков. Вместе с тем принятое в ЦБ решение позволит удержать рост цен вблизи прогнозируемых значений. Монетарные власти проявляют осторожность в своих действиях для сохранения контроля над ситуацией и обеспечения экономической стабильности.

В пятницу, 27 июля, по итогам заседания совета директоров Центробанк России оправдал ожидания участников рынка и принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Главной причиной такого решения регулятор назвал растущие риски ускорения инфляции в России . Согласно заявлению монетарных властей, на сегодняшний день в стране сохраняется неопределённость относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неясность развития внешних условий.

«Хотя годовая инфляция остаётся ниже цели, формируется тенденция её возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5—4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость (НДС). Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в пресс-релизе ЦБ, опубликованном на сайте регулятора.

Как прогнозируют в Минфине , планируемое повышение НДС на 2% может ускорить рост потребительских цен до 4—4,5% в 2019 году. При этом наибольшую озабоченность как у властей, так и у опрошенных RT аналитиков вызывает именно динамика инфляционных ожиданий.

«В июне 2018 года инфляционные ожидания населения выросли до 9,8%, что является самым высоким уровнем с сентября—октября 2017 года — 9,6—9.9%. Скачок инфляционных ожиданий связан с готовящимся в следующем году повышением НДС. Ранее в мае был также зафиксирован всплеск инфляционных ожиданий до 8,6% с 7,8% в апреле из-за роста цен на бензин. Считается, что именно длительное сохранение высоких инфляционных ожиданий может привести к выходу фактической инфляции за рамки таргета в 4%», — рассказала RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова

Напомним, инфляционные ожидания представляют собой предполагаемый рост цен, на основе которого компании и потребители планируют свою дальнейшую финансовую деятельность.

Кроме того, согласно оценке аналитиков, одной из причин сохранения ключевой ставки ЦБ также могли стать слова американских конгрессменов о подготовке новых ограничительных мер в отношении России.

Разрабатываемый документ предполагает применение санкций в отношении российского госдолга, ужесточение ограничений для энергетического и финансового секторов страны, а также усиление уже введённых мер, действующих в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По словам Олега Шибанова, реализация данных ограничений может привести к серьёзному ускорению инфляции в России.

Без права на снижение

Как объясняют опрошенные RT аналитики, сохранение ключевой ставки на уровне 7,25% годовых было изначально заложено инвесторами в цены, поэтому заметной реакции на итоги заседания ЦБ со стороны рубля и фондового рынка ожидать не стоит.

В свою очередь ведущий аналитик Amarkets Артём Деев ранее в интервью RT допустил возможность небольшого снижения индексов на российском рынке акций в моменте, а также вероятность незначительного ослабления курса рубля после встречи совета директоров Банка России. В то же время, по его словам, предполагаемый спад будет отыгран достаточно быстро.

После публикации пресс-релиза Центробанка курс доллара на Московской бирже вырос на 0,07% по сравнению с закрытием предыдущих торгов — до 62,99 рубля, а курс евро в свою очередь снизился на 0,04% — до 73,26 рубля. Официальный курс Банка России на 28 июля составил 62,97 рубля за доллар и 73,34 рубля за евро.

Абсолютная уверенность рынков в неизменности ключевой ставки на июльском заседании, по мнению экспертов, связана с тем, что на сегодняшний день у регулятора нет возможности поступить иначе. По словам Анастасии Сосновой, в условиях неопределённости, а также произошедшего скачка инфляционных ожиданий решение снизить ставку до 7% является очень рискованным. Если бы Центробанк всё же решился вновь ускорить переход к нейтральной денежно-кредитной политике, впоследствии ему было бы тяжело сдерживать рост цен, объяснил Артём Деев.

Разность оценок

По словам экспертов, дальнейшие действия монетарных властей будут зависеть от тех же факторов, что и сегодня. В первую очередь речь идёт о темпах роста цен и инфляционных ожиданиях в стране. Вместе с тем в отношении того, как именно может измениться денежно-кредитная политика регулятора, мнения аналитиков пока расходятся.

По словам Артёма Деева, ЦБ, скорее всего, будет сохранять ключевую ставку на текущем уровне до конца года. Аналогичную точку зрения выразили и в самом регуляторе.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», — сообщается в пресс-релизе ЦБ.

При этом, как отмечает Анастасия Соснова, в условиях стабилизации инфляционных ожиданий и низких рисков внешних шоков Банк России всё же мог бы пойти на очередное снижение ставки до 7% годовых до начала 2019 года. По словам Олега Шибанова, в этом случае ключевая ставка окончательного придёт в интервал «нейтральности» для экономики, а значит, после этого в зависимости от обстоятельств Центробанк будет готов как повышать её, так и снижать.

Напомним, последний раз Центробанк снижал ключевую ставку (до 7,25% годовых) на заседании совета директоров в марте 2018 года. В апреле и июне регулятор оставил ставку неизменной на фоне рисков ускорения инфляции. Следующее заседание ЦБ намечено на 14 сентября 2018 года.