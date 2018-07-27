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В ЦБ рассказали об инфляционных рисках
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В ЦБ рассказали об инфляционных рисках 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России назвал основные инфляционные риски. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Основные риски связаны с высокой неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов принятых налоговых решений (в первую очередь со стороны реакции инфляционных ожиданий), а также с внешними факторами", — заявили в ЦБ.
Отмечается, что ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут привести к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Ранее сообщалось, что Банк России ожидает годовую инфляцию в 3,5%-4% в конце текущего года.
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