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Володин: митингами вопрос пенсионных изменений не решить
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Володин: Митингами вопрос пенсионных изменений не решить 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что такие сложные социальные вопросы, как изменение в пенсионном законодательстве, не решить с помощью проведения митингов.
Володин подчеркнул, что вопросы, связанные с возрастом выхода на пенсию, социальной помощью, трудовым законодательством, размером будущих пенсий, необходимо обсуждать.
«Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно», — приводит его слова ТАСС.
«Когда мы говорим о митингах… на митингах эти вопросы не решишь», — добавил Володин.
Напомним, через сайты региональных отделений партии «Единая Россия» собрано более 1 тыс. предложений по совершенствованию пенсионной системы.
Законопроект об изменениях пенсионной системы России, предложенный кабмином, предусматривает в том числе увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
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