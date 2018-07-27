Володин: Митингами вопрос пенсионных изменений не решить

Володин подчеркнул, что вопросы, связанные с возрастом выхода на пенсию, социальной помощью, трудовым законодательством, размером будущих пенсий, необходимо обсуждать.

«Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно», — приводит его слова ТАСС.

«Когда мы говорим о митингах… на митингах эти вопросы не решишь», — добавил Володин.

Напомним, через сайты региональных отделений партии «Единая Россия» собрано более 1 тыс. предложений по совершенствованию пенсионной системы.