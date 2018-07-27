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Ужесточение норм ЦБ для потребкредитов приведет к росту безрискового кредитования
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Ужесточение норм ЦБ для потребкредитов приведет к росту безрискового кредитования 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Повышение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам и консервативный подход банков к отбору заемщиков формирует рост кредитования, не создающего риски для финансовой стабильности, говорится в сообщении Банка России.
"Консервативный подход банков к отбору заемщиков, а также изменение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам формируют условия для роста кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой стабильности", — отмечается в сообщении.
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