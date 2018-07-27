Ужесточение норм ЦБ для потребкредитов приведет к росту безрискового кредитования

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Повышение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам и консервативный подход банков к отбору заемщиков формирует рост кредитования, не создающего риски для финансовой стабильности, говорится в сообщении Банка России

"Консервативный подход банков к отбору заемщиков, а также изменение с 1 сентября 2018 года коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам формируют условия для роста кредита, не создающего риски для ценовой и финансовой стабильности", — отмечается в сообщении.