ЦБ планирует завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году

Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия уже близки к нейтральным и практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность перехода к нейтральной политике сильно снизилась. Глава ЦБ подчеркивала, что регулятор ожидает перехода к нейтральной политике в следующем году, но не исключала, что это может произойти в этой году, если не реализуется никакой новый проинфляционный риск, и если инфляционные ожидания не ускорятся, а продолжат снижаться, несмотря на принятые налоговые решения.