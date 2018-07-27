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ЦБ планирует завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году
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ЦБ планирует завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия уже близки к нейтральным и практически не оказывают сдерживающего влияния на динамику кредита, спроса и инфляции.
В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность перехода к нейтральной политике сильно снизилась. Глава ЦБ подчеркивала, что регулятор ожидает перехода к нейтральной политике в следующем году, но не исключала, что это может произойти в этой году, если не реализуется никакой новый проинфляционный риск, и если инфляционные ожидания не ускорятся, а продолжат снижаться, несмотря на принятые налоговые решения.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20%, Госдума приняла данный законопроект 24 июля. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что повышение НДС приведет к росту цен, но цены на социально значимую продукцию не вырастут, так как льготные ставки по НДС на продовольственные и медицинские товары сохранятся на уровне 10%.
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