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ЦБ: непродовольственная инфляция ускорилась из-за роста цен на бензин
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ЦБ: непродовольственная инфляция ускорилась из-за роста цен на бензин 

Банки.ру 56 минут назад
Темп прироста цен на непродовольственном рынке в июне составил 3,7%, сообщается в пресс-релизе Банка России. В мае показатель был на уровне 3,4%, а в апреле — 2,7%.
Основной вклад в июньское ускорение непродовольственной инфляции внес рост цен на нефтепродукты, отмечается в пресс-релизе. Динамика в стоимости топлива отразилась и на инфляционных ожиданиях — в июне они достигли 9,8%. Это максимум с осени прошлого года.
Однако в текущем месяце показатель стабилизировался. По мнению ЦБ, этому способствовало решение правительства снизить акцизы на нефтепродукты.
В целом, годовая инфляция сохраняется на низком уровне — 2,3% в июне. По прогнозу регулятора, в июле она окажется в интервале 2,5—2,6%.
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