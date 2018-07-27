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Власти Москвы согласовали три акции против повышения пенсионного возраста на 28 и 29 июля
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Власти Москвы согласовали три акции против повышения пенсионного возраста на 28 и 29 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичная мэрия согласовала проведение 28 и 29 июля трех акций против повышения пенсионного возраста, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
«Согласованы три акции, которые пройдут 28 и 29 июля в Москве», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в субботу состоится шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. В воскресенье на проспекте Академика Сахарова запланирован митинг. Кроме того, в субботу в парке «Сокольники» также пройдет митинг.
Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.
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