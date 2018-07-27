ЦБ: Чемпионат мира по футболу ускорил рост ВВП России

Чемпионат мира по футболу повлиял на годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года. Изменение составило 0,1 — 0,2 процентных пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный банк России . Также отмечается, что ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Заявление было сделано на заседании совета директоров по процентной политике, 27 июля.

В 2018 году регулятор в феврале и марте снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта. Динамика прекратилась в апреле. В июне руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что до конца следующего года должен завершиться переход к нейтральной политике. Тем временем при целевой годовой инфляции в 4% Банк России оценивает нейтральную ключевую ставку в 6 — 7%, то есть на 2 — 3 процентных пункта выше.

На конец 2018 года прогнозируется сохранение инфляции на уровне 3,5 — 4%. Однако из-за повышения НДС в 2019 году ожидается превышение годовой инфляции. Темпы роста цен на потребительские товары вернутся к 4% в начале 2010 года. Главные инфляционные риски связаны с неясностью масштабов вторичных эффектов принятых налоговых решений.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Центробанк повысит тарифы ОСАГО осенью.