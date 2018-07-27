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Центробанк прогнозирует рост экономики страны до 2%
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Центробанк прогнозирует рост экономики страны до 2% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Банк России ожидает темп экономического роста в текущем году в интервале 1,5-2%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений", — рассказали в ЦБ.
Также регулятор отметил, что проведение чемпионата мира по футболу в России внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП.
Ранее сообщалось, что Банк России ожидает годовую инфляцию в 3,5%-4% в конце текущего года.
Также в ЦБ отметили, что прогнозируется временное превышение инфляции уровня в 4% в 2019 году из-за увеличения НДС.
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