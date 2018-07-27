РФПИ: страны БРИКС договорились о совместных проектах

Кирилл Дмитриев

"В рамках интеграции Евразийского экономического союза и инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» обсуждается совместное развитие инфраструктуры за счет участия инвесторов и фондов стран БРИКС. На текущий момент потребность мировой экономики в инфраструктурных инвестициях оценивается как $3,8 трлн в год. Объединение усилий стран БРИКС позволит обеспечить инвестиционный прорыв в сфере инфраструктуры и реализовать значимые проекты", — отметил Дмитриев в кулуарах форума БРИКС в Йоханнесбурге , сообщает ТАСС

Страны БРИКС видят возможность усиления взаимодействия в технологической области. «С учетом того, что экономики БРИКС формируют более 25% мирового ВВП, создается значительный потенциал для технологического прорыва и ведущей роли стран БРИКС в этом направлении», — пояснил Дмитриев.

Между тем страны БРИКС намерены развивать расчеты в национальных валютах для ускорения экономического роста. «Это станет одним из направлений сотрудничества для совместного обеспечения экономического роста. Сегодня Россия и Китай лидируют среди стран БРИКС по переходу на расчеты в национальных валютах в торговле (около 20%) и могут поделиться своим успешным опытом с другими партнерами по БРИКС», — заявил Дмитриев.

Доля расчетов в рублях между Россией и странами БРИКС увеличилась с 3% в 2014 г. до почти 8%. «Тем не менее, во взаимных расчетах в мировом масштабе у валют БРИКС есть огромный потенциал для роста. Текущая доля юаня в международной торговле всего 1%, южноафриканского ранда — 0,28%, рубля — 0,26%. Совместно с партнерами из Китая РФПИ создает специальные фонды для прямых инвестиций в национальных валютах», — заявил глава РФПИ.

БРИКС превращается в политико-экономический блок, способный совместно выступать для отстаивания своих интересов на мировой арене. Показательно, что визиты на саммиты БРИКС глав других государств стали традиционными. «Таким образом, актуально дальнейшее расширение БРИКС, трансформация в формат БРИКС+. Видим значимый интерес от других стран присоединиться к БРИКС. Их привлекают совместные проекты и расширение инвестиционного сотрудничества, которое вступает одной из главных тем при обсуждении формата БРИКС+», — заявил Дмитриев.

РФПИ сотрудничает с Новым банком развития, учрежденным странами БРИКС, с целью открытия представительства банка в Москве в 2019 г. «Присутствие специалистов банка на постоянной основе существенно ускорит процесс реализации финансируемых проектов, первым из которых в России стало строительство малых ГЭС в Республике Карелия , осуществляемое РФПИ и его китайскими партнерами», — отметил Дмитриев.

Глава Нового банка развития Кундапур Ваман Каматх заявил ранее, что региональный центр банка может открыться в Москве в 2019 г. Новый банк развития учрежден странами БРИКС в июле 2014 г. Штаб-квартира банка расположена в Китае. Основной целью работы банка является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие.

Банк уже одобрил 23 проекта на $5,7 млрд в странах БРИКС. Согласно стратегии развития банка общий объем одобренных проектов может составить к 2021 г. до $44 млрд