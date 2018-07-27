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Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
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Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сказано на официальном сайте ЦБ.
В официальном сообщении регулятора уточняется, что на заседании 27 июля совет директоров Банка России «принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых».
По прогнозам Центробанка, уровень годовой инфляции смоет составить 3,5-4% в конце текущего года, а в 2019 году будет находиться вблизи отметки 4-4,5%. При этом в начале 2020 года темпы роста потребительских цен должны вернуться к 4%, считают в ведомстве.
Отмечается, что в последний раз изменение ключевой ставки произошло 26 марта.
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