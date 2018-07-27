В Центробанке сообщили об ускорении роста ВВП благодаря ЧМ-2018 

Проведение чемпионата мира по футболу в России привело к ускорению роста ВВП России во втором квартале на 0,1-0,2 процентного пункта в годовом исчислении, сообщили в Центробанке.
"Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1-0,2 процентного пункта) в годовой темп прироста ВВП во втором квартале", — говорится в сообщении. По итогам года Банк России ожидает рост ВВП в интервале 1,5-2 процента.
Положительное влияние футбольного первенства на экономику ранее уже прогнозировали в ЦБ на уровне 0,1-0,2 процентного пункта.
Чемпионат мира по футболу прошел в России впервые с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов — Москва, Санкт-Петербурга, Волгоград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи.