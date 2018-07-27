РФПИ: торговые ограничения США замедлят рост экономики мира на 0,4-0,5% в 2019-2020 годах

ЙОХАННЕСБУРГ , 27 июля. / ТАСС /. Торговые ограничения США могут замедлить рост мировой экономики на 0,4-0,5% в 2018-2019 годах. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита БРИКС.

"В результате введения США новых пошлин на китайские товары на сумму в $400 млрд, повышения пошлин на европейские автомобили и прочих ограничительных мер рост мировой экономики в 2019-2020 годах может замедлиться, по нашим оценкам, на 0,4-0,5%", — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что страны БРИКС договорились о координации усилий для развития экономик государств-участниц в то время, как торговые войны несут негатив для всей мировой экономики.

По его словам, страны БРИКС являются локомотивами роста мировой экономики и будут сохранять за собой этот статус еще как минимум десять лет, ведь на них приходится более 50% глобального экономического роста, что привлекает инвесторов со всего мира. При этом БРИКС продолжает реализовывать свой пока не до конца раскрытый инвестиционный потенциал, указал он.