РФПИ: торговые ограничения США замедлят рост экономики мира на 0,4-0,5% в 2019-2020 годах 

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Торговые ограничения США могут замедлить рост мировой экономики на 0,4-0,5% в 2018-2019 годах. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в кулуарах саммита БРИКС.
"В результате введения США новых пошлин на китайские товары на сумму в $400 млрд, повышения пошлин на европейские автомобили и прочих ограничительных мер рост мировой экономики в 2019-2020 годах может замедлиться, по нашим оценкам, на 0,4-0,5%", — сказал он.
Дмитриев подчеркнул, что страны БРИКС договорились о координации усилий для развития экономик государств-участниц в то время, как торговые войны несут негатив для всей мировой экономики.
По его словам, страны БРИКС являются локомотивами роста мировой экономики и будут сохранять за собой этот статус еще как минимум десять лет, ведь на них приходится более 50% глобального экономического роста, что привлекает инвесторов со всего мира. При этом БРИКС продолжает реализовывать свой пока не до конца раскрытый инвестиционный потенциал, указал он.
По данным Дмитриева, приток прямых иностранных инвестиций в мире сократился в 2017 году на 15%, а приток ПИИ в страны БРИКС вырос примерно на 4%. "Россия является весьма конкурентоспособной в борьбе за привлечение иностранных инвесторов благодаря своим сильным макроэкономическим показателям. Так, совсем недавно аналитики Bank of America Merrill Lynch назвали нашу экономику сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран", — добавил глава РФПИ.