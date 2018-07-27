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ЦБ принял решение по ключевой ставке
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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, сообщается на сайте регулятора.
15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.
Регулятор отмечал, что пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году. В Банке России уточняли, что данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что регулятор не исключает возможности ее повышения, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков.
Регулятор прогнозировал годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. Госдума приняла в III чтении законопроект о повышении НДС 24 июля.
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