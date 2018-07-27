Цены на золото, возможно, ждет продолжительное падение

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Не стоит ожидать, что в ближайшее время цены на золото восстановятся: укрепление доллара будет и дальше как минимум ограничивать любое ралли цен драгоценного металла и даже может привести к еще большему их снижению, сообщает Dow Jones.

Трейдерам, стремящимся получить выгоду от давления, которое испытывает золото, стоит задуматься о продажах декабрьских фьючерсов на золото на COMEX. В качестве альтернативы инвесторы могут продавать декабрьские колл-опционы биржевого фонда SPDR Gold Shares (GLD), специализирующегося на физическом золоте. Если цены на золото упадут или останутся на прежних уровнях, то для покупателя ценность такого опциона теряется.

Игра на понижение цен на золото должна учитывать взаимоотношения внутри американских рынков капитала и между рынками США и других крупных экономик.

Цены на золото с начала года сильно упали: с достигнутого 25 января пика 1368 долларов драгоценный металл подешевел до 1235 долларов, согласно Bloomberg . За тот же период торгово-взвешенный индекс доллара, — показатель его динамики против таких валют, как британский фунт, евро и японская иена, — вырос. Согласно ФРС-Сент-Луис, 25 января индекс находится на уровне 84,6, и к настоящему моменту вырос на 7%, до 90,9.

Обратная зависимость между ценами на золото и индексом доллара является нормальной. Когда индекс доллара устойчиво растет, цены на золото обычно снижаются. Конечно, иногда они могут двигаться в одном направлении.

Некоторые специалисты рассматривают эту ситуацию более конкретно.

"Золото является показателем доллара", — говорит Дэвид Рэнсон из HCWE & Co. «Если доллар растет, то цены на золото в какой-то степени должны идти вниз», — добавляет он.

При игре на понижение цен на золото базовым является расчет на то, что обратная зависимость между золотом и долларом будет сохраняться, и доллар останется высоким. Логика проста: во-первых, краткосрочные процентные ставки в США, судя по всему, продолжат расти и, вероятно, быстрее, чем доходность казначейских гособлигаций в других крупных экономиках.

По мере повышения процентных ставок ФРС стоимость доллара должна расти, поскольку инвесторы будут вкладывать все больше средств в американскую валюту. Эта тенденция усиливается, когда доходность гособлигаций в США растет, а в других странах стагнирует.

Недавний отчет Brown Brothers Harriman показал, что разница доходности американских казначейских облигаций и германских и японских долговых бумаг достигла самых высоких уровней с финансового кризиса. Разница в доходности двухлетних казначейских облигаций США и двухлетних государственных облигаций Японии Германии недавно составляла 2,76 и 3,25 процентного пункта соответственно.

"Разница в доходности государственных облигаций различных стран отражается на инвестиционных решениях и стоимости хеджирования", — сообщается в отчете. «Разница в доходности краткосрочных облигаций (различных стран) также в целом увеличивает издержки коротких позиций по доллару», — считают аналитики Brown Brothers Harriman.

Всем желающим открывать короткие позиции по доллару придется занимать доллары по намного более высокой процентной ставке, чем валюты других стран. Разница в стоимости заимствования, вероятно, будет серьезно сдерживать любые ставки против доллара. Причем эта разница может даже увеличиться ввиду ускорения роста экономики США.

Если рост ВВП США во 2-м квартале превысит 4%, как и ожидают многие аналитики, это укрепит мнение о возможном ускорении темпов повышения процентной ставки ФРС, причем центральный банк США может делать это активнее, чем другие страны. ВВП Германии вырос на 2,3% против 2,9% несколькими месяцами ранее, тогда как японская экономика сокращается. Иными словами, маловероятно, что Европейский центральный банк или Банк Японии будут увеличивать стоимость заимствования быстрее, чем ФРС.

Это также означает, что стоимость доллара США вряд ли вскоре будет существенно снижаться, и рост цен на золото будет по-прежнему сдержан. Индекс доллара может вырасти еще на 5%, считает Боб Синш, аналитик Amherst Pierpont Securities. Если динамика золота и доллара будет оставаться прежней, золото может подешеветь на 6%.

Трейдерам, которые намерены продавать колл-опционы биржевого фонда SPDR Gold Shares, нужно удостовериться, что страйк-цена выше текущей цены акции, составляющей около 116 долларов. Кроме того, рынок золота может меняться быстро, и поэтому может потребоваться быстро закрыть позиции путем покупки аналогичного количества пут-опционов. В четверг декабрьские фьючерсы на золото на COMEX торговались по 1236 долларов за унцию.