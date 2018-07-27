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Землянский: Отсрочка повышения цены на газ — это ловушка
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Землянский: Отсрочка повышения цены на газ — это ловушка 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об том заявил в эфире канала NewsOne эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, комментируя решения правительства от 26 июля.
Кабинет Министров продлил на один месяц, до 1 сентября, действие специальных обязательств НАК «Нафтогаза Украины» по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене.
«Это решение о запрете поднятия цены на газ для населения чисто популистское, там нет сроков моратория, и ничто не помешает правительству поднять цену на газ в сентябре или в начале отопительного сезона. Если бы власть реально думала о населении, она бы указала сроки, например до апреля 2019 года», — заявил эксперт.
По словам специалиста, можно ожидать поднятия цены на газ до 15 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Такие прогнозы обусловлены ростом цены на газ на европейских рынках и девальвацией гривны, которая уже началась.
«В результате мы получим еще один негативный эффект для населения и экономики страны в целом, так как увеличится нагрузка на бюджет по выплате субсидий», — пояснил Землянский.
По мнению эксперта, власть специально оттягивает эту ситуацию с повышением цены на газ для населения до отопительного сезона, чтобы люди не успели оформить субсидии. Обработка документов и бюрократические проволочки не позволят людям оформить субсидии до начала отопительного сезона, и им придется заплатить по повышенной цене или залезть в долг к НАК «Нафтогазу». Это выглядит как продуманная ловушка.
«Под эту ситуации монополист по поставке газа планирует ужесточить ответственность за неоплату и вообще перейти на предоплату. И должников просто будут массово отключать от газа», — сказал эксперт.
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