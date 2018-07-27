Землянский: Отсрочка повышения цены на газ — это ловушка

Об том заявил в эфире канала NewsOne эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский , комментируя решения правительства от 26 июля.

Кабинет Министров продлил на один месяц, до 1 сентября, действие специальных обязательств НАК «Нафтогаза Украины» по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене.

«Это решение о запрете поднятия цены на газ для населения чисто популистское, там нет сроков моратория, и ничто не помешает правительству поднять цену на газ в сентябре или в начале отопительного сезона. Если бы власть реально думала о населении, она бы указала сроки, например до апреля 2019 года», — заявил эксперт.

По словам специалиста, можно ожидать поднятия цены на газ до 15 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Такие прогнозы обусловлены ростом цены на газ на европейских рынках и девальвацией гривны, которая уже началась.

«В результате мы получим еще один негативный эффект для населения и экономики страны в целом, так как увеличится нагрузка на бюджет по выплате субсидий», — пояснил Землянский.

По мнению эксперта, власть специально оттягивает эту ситуацию с повышением цены на газ для населения до отопительного сезона, чтобы люди не успели оформить субсидии. Обработка документов и бюрократические проволочки не позволят людям оформить субсидии до начала отопительного сезона, и им придется заплатить по повышенной цене или залезть в долг к НАК «Нафтогазу» . Это выглядит как продуманная ловушка.

«Под эту ситуации монополист по поставке газа планирует ужесточить ответственность за неоплату и вообще перейти на предоплату. И должников просто будут массово отключать от газа», — сказал эксперт.