Эксперт рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Украина может выйти на самообеспечение газом в лучшем случае через 10 лет при сохранении текущего уровня потребления и стабильности политической и фискальной систем, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко

В четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России . По его словам, Украина обладает "огромными" запасами природного газа, однако продолжает его закупать у РФ. При этом он считает, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на своей территории.

При этом Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

При условии, что ВВП не будет расти

"Последние годы Украине удалось стабилизировать падение и даже немного нарастить добычу до 20,8 миллиарда кубических метров на фоне снижения потребления до 28,4 миллиарда кубометров. Таким образом, для выхода на самообеспечние, необходимо добывать самостоятельно около 8 миллиардов кубических метров (при условии, что экономика не будет расти). Теоретически, такого роста можно достигнуть за 10 лет, но для этого необходима стабильная политическая и фискальная система (с минимальными налоговыми изъятиями, так как себестоимость нового газа будет достаточно высокая), чего пока не наблюдается", — сказал РИА Новости Собко.

Он напомнил, что сейчас на Украине регулярно возникают споры предприятий, работающих в сфере газодобычи, что не способствует новым вложениям со стороны частных компаний. Не до конца понятна ситуация и с уровнем рентных платежей.

Отвечая на вопрос, какие поставки газа из России на Украину имел в виду Гройсман, если они не осуществляются с 2015 года, Собко предположил, что, возможно, политик имел в виду тот факт, что реверсный газ является по происхождению российским, пересекшим украинскую границу.