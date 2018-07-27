Ещё
Когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина может выйти на самообеспечение газом в лучшем случае через 10 лет при сохранении текущего уровня потребления и стабильности политической и фискальной систем, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.
В четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России. По его словам, Украина обладает "огромными" запасами природного газа, однако продолжает его закупать у РФ. При этом он считает, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на своей территории.
При этом Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

При условии, что ВВП не будет расти

"Последние годы Украине удалось стабилизировать падение и даже немного нарастить добычу до 20,8 миллиарда кубических метров на фоне снижения потребления до 28,4 миллиарда кубометров. Таким образом, для выхода на самообеспечние, необходимо добывать самостоятельно около 8 миллиардов кубических метров (при условии, что экономика не будет расти). Теоретически, такого роста можно достигнуть за 10 лет, но для этого необходима стабильная политическая и фискальная система (с минимальными налоговыми изъятиями, так как себестоимость нового газа будет достаточно высокая), чего пока не наблюдается", — сказал РИА Новости Собко.
Он напомнил, что сейчас на Украине регулярно возникают споры предприятий, работающих в сфере газодобычи, что не способствует новым вложениям со стороны частных компаний. Не до конца понятна ситуация и с уровнем рентных платежей.
Отвечая на вопрос, какие поставки газа из России на Украину имел в виду Гройсман, если они не осуществляются с 2015 года, Собко предположил, что, возможно, политик имел в виду тот факт, что реверсный газ является по происхождению российским, пересекшим украинскую границу.
"По мнению некоторых наблюдателей, часть так называемого "реверсного" газа вообще отбирается, даже не доходя до западных границ. Соответственно, прекращение транзита через Украину, или падение объемов, может привести к тому, что необходимого объема газа, поставляемого европейскими трейдерами на Украину "по реверсу" уже не будет, или же ценовые условия станут еще менее привлекательными", — заметил эксперт.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Бутина рассказала, за что ее преследуют в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен133
Тысячи крымчан подозревают в измене родине89
ЦБ принял решение по ключевой ставке21
СМИ узнали о подготовке нового удара США85
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»120
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение