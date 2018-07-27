В Уфе завтра состоится митинг против пенсионной реформы

Акция против повышения пенсионного возраста состоится 28 июля у Дворца спорта на улице Зорге. Организаторами митинга выступают Региональное отделение КПРФ , «Левый фронт» и ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России ). Демонстрация начнется в 15:00. Организаторы планируют собрать 500 человек.

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста намерены совместить с протестами против повышения НДС и против роста цен на бензин и коммунальные услуги.

Напомним, что Башкирское отделение КПРФ потребовало провести всероссийский референдум по вопросу повышения пенсионного возраста. С таким требование выступил активист Альберт Рахматуллин.

Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии . Митинг состоялся на площади перед Дворцом спорта и был согласован с правительством Башкирии. Демонстрация собрала около 1 тысячи человек. Организаторы заявляли, что таким образом намереваются убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России 14 июня. Суть предложения в том, чтобы к 2035 году женщины на пенсию выходили в 63 года, а мужчины в 65. В интернете петицию против этого закона подписали уже более 2,7 млн человек.

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