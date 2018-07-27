Ещё
В Уфе завтра состоится митинг против пенсионной реформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе завтра состоится митинг против пенсионной реформы 

ГОРОБЗОР.РУ 28 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Акция против повышения пенсионного возраста состоится 28 июля у Дворца спорта на улице Зорге. Организаторами митинга выступают Региональное отделение КПРФ, «Левый фронт» и ПДС НПСР (Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России). Демонстрация начнется в 15:00. Организаторы планируют собрать 500 человек.
Акцию протеста против повышения пенсионного возраста намерены совместить с протестами против повышения НДС и против роста цен на бензин и коммунальные услуги.
Напомним, что Башкирское отделение КПРФ потребовало провести всероссийский референдум по вопросу повышения пенсионного возраста. С таким требование выступил активист Альберт Рахматуллин.
Добавим, что ранее акцию против пенсионной реформы провела Федерация профсоюзов Башкирии. Митинг состоялся на площади перед Дворцом спорта и был согласован с правительством Башкирии. Демонстрация собрала около 1 тысячи человек. Организаторы заявляли, что таким образом намереваются убедить Госдуму отклонить законопроект о повышении пенсионного возраста, внесенный правительством России 14 июня. Суть предложения в том, чтобы к 2035 году женщины на пенсию выходили в 63 года, а мужчины в 65. В интернете петицию против этого закона подписали уже более 2,7 млн человек.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Цены на авивабилеты вырастут на 10% Сечин дал прогноз по ценам на нефть до конца года Цены на бензин в Башкирии остались на прежнем уровне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»120
Кобзон находится в реанимации101
В Крыму рассказали о крахе Макаревича134
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий712
СМИ узнали о подготовке нового удара США78
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение