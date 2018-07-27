Россия скорректирует цены на нефть 

Слова Александра Новака, что цена нефти уже учла риск санкций против Ирана и сбалансировалась могут не оправдаться в ноябре. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.
"Суть санкций США к иранской нефти своеобразна. Штаты запрещают своим компаниям закупать это сырье и договариваются с союзниками, чтобы те сделали то же самое и блокировали нефтепродажи Ирану. Япония, к примеру, уже с готовностью это сделала и ищет новые источники поставок. Другие союзники Америки, включая Евросоюз, еще раздумывают. Все понимают, что блокировка крупного поставщика поднимет цены на нефть, и многие в этом не заинтересованы. К примеру, Китай и в период прошлых санкций к Тегерану не останавливал закупки. Отказаться играть в игры американцев может довольно много государств-покупателей. Что будет с ценой на нефть, зависит от того, сколько государств откажутся от нефти Ирана к ноябрю. Если таких будет много, окажется, что рынок "недоиграл" ситуацию и котировки подрастут. Если число желающих покупать у Тегерана сократится незначительно, окажется, что ситуация с ценой уже "переиграна" и котировки могут пойти вниз. Все зависит от решения игроков рынка", — отмечает аналитик.
Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах саммита БРИКС высказал мнение, что сегодняшние котировки нефти в районе $74 за баррель уже учитывают риск санкций США против Ирана, рынок сбалансирован. И добавил: несмотря на "словесные интервенции", цена нефти держится на уровне "$73-74 плюс-минус несколько долларов". Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские санкции против Ирана, ограничивающие его нефтяной экспорт, могут быть введены в ноябре.
"На цены в ноябре может оказать влияние и состояние сделки ОПЕК+. Как известно участники соглашения недавно для компенсации выпадения поставок Венесуэлы повысили квоты на добычу Саудовской Аравии и России. Иран из-за заявленных на осень санкций уже вынужден сокращать экспорт и снижать нефтедобычу. Возможно, к ноябрю будут новые решения в свете происходящего вокруг Тегерана, и Россия в этом вопросе будет играть одну из ключевых ролей. Вполне может оказаться, что санкции США не станут глобальным блокированием Ирана — слишком много стран могут проигнорировать запреты Вашингтона. Американцы же понимают, что снятие с рынка объемов, которые сейчас дает Иран, требует замещения со стороны других игроков, чтобы удержать цены на нефть в разумных пределах. Сейчас разыгрывается большая геополитическая игра между ОПЕК, Россией, Штатами и Ираном — от них ждут глобальных договоренностей. От этого будут зависеть котировки барреля в перспективе", — подчеркивает специалист.
Разумный уровень
Согласно планам США, после 4 ноября все закупки иранской нефти будут считаться незаконными. Для некоторых покупателей могут быть сделаны исключения из-за диверсификации поставок, но для этого они должны направить соответствующее обращение в администрацию США. По оценке Международного энергетического агентства, экспорт Ирана после санкций может упасть на 40-50%, или на 1,2 млн баррелей в сутки.
Экспорт иранской нефти в мае составлял 2,5 млн баррелей в сутки. Из них около 1,6 млн баррелей приходится на Азию, где крупнейшими потребителями являются Китай и Индия (по 700 тысяч баррелей в сутки). Поставки в Европу в мае составили 380 тысяч баррелей в сутки. По данным отдельных аналитиков, Европа потеряет 20 миллиардов долларов в случае отказа от нефтяного экспорта из Ирана, именно поэтому власти ЕС долго определяются с позицией по этому вопросу. Турция уже официально отказалась от присоединения к санкциям США по Ирану.
"Если мир теряет крупного поставщика, цена на товар логично резко возрастает — это законы рынка. В краткосрочной перспективе, если санкции к Ирану окажутся действенными, Россия будет в выигрыше — появятся новые возможности для торговли, расширения географии поставок, новых контрактов. Однако все выгоды лишь в краткосрочной перспективе — на горизонте максимум нескольких лет. Проблема в том, что Иран рано или поздно полноценно вернется с нефтью на мировой рынок, а это существенно снизит котировки. Этот сценарий тоже нужно учитывать. Россия же, получая нефтяные сверхдоходы, при снижении поставок от конкуренции с Ираном ощутит экономические шоки. Есть и глобальные причины держать цены на нефть в нынешнем комфортном и разумном нефтяном коридоре. Если котировки барреля будут очень высоки, получит стимулы к развитию нетрадиционная энергетика — транспорт на электричестве, биогазовые установки, ветровая и солнечная генерация. Уже лет через 10 при этом нефтяная отрасль столкнется со снижением спроса, так как надобность в нефти начнет отпадать. Это тоже нежелательный сценарий, потому все заинтересованы в гармоничном и сбалансированном коридоре котировок. А развязанные Штатами торговые войны лишь разбалансируют мировые рынки, неся хаос и дополнительные риски", — заключает Вячеслав Кулагин.