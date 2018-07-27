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Цены на новостройки в Праге уверенно растут
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Цены на новостройки в Праге уверенно растут 

Prian.ru 53 минуты назад
Фото: Prian.ru
Ситуация на рынке недвижимости чешской столицы остается стабильной. За март — апрель 2018 года средняя цена новой пражской квартиры выросла на 3,8%, достигнув $4 530 за квадратный метр. В течение двух месяцев на рынке появилось 23 девелоперских проекта и 945 новых апартаментов.
Наибольший рост цен в настоящее время наблюдается в городских районах на периферии: Прага 10 (+5,8%), Прага 4 (+5,2%) и Прага 5 (+4,7%). На другом конце страны результаты более скромные, а, к примеру, в Прага 8 наблюдалось незначительное падение цен (-1,3%), сообщает Deloitte.
Стоимость и изменение цен на новостройки за март — апрель 2018 года в районах Праги:
Район Праги
Изменение цены (%)
Стоимость за кв.м ($)
Прага 1  — 0,9  9 980  Прага 2  + 3,4  5 550  Прага 3  + 3,8  4 650  Прага 4  + 5,2  3 650  Прага 5  + 4,7  4 910  Прага 6  + 2,6  5 110  Прага 7  4 170  Прага 8  — 1,3  4 870  Прага 9  + 2,5  3 750  Прага 10  + 5,8  4 080  Между тем, постоянное повышение цен и новые условия Национального банка делают местное жильё недоступным для многих столичных жителей.
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