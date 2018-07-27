Цены на новостройки в Праге уверенно растут

Ситуация на рынке недвижимости чешской столицы остается стабильной. За март — апрель 2018 года средняя цена новой пражской квартиры выросла на 3,8%, достигнув $4 530 за квадратный метр. В течение двух месяцев на рынке появилось 23 девелоперских проекта и 945 новых апартаментов.

Наибольший рост цен в настоящее время наблюдается в городских районах на периферии: Прага 10 (+5,8%), Прага 4 (+5,2%) и Прага 5 (+4,7%). На другом конце страны результаты более скромные, а, к примеру, в Прага 8 наблюдалось незначительное падение цен (-1,3%), сообщает Deloitte.

Стоимость и изменение цен на новостройки за март — апрель 2018 года в районах Праги:

Район Праги

Изменение цены (%)

Стоимость за кв.м ($)

Прага 1 — 0,9 9 980 Прага 2 + 3,4 5 550 Прага 3 + 3,8 4 650 Прага 4 + 5,2 3 650 Прага 5 + 4,7 4 910 Прага 6 + 2,6 5 110 Прага 7 4 170 Прага 8 — 1,3 4 870 Прага 9 + 2,5 3 750 Прага 10 + 5,8 4 080 Между тем, постоянное повышение цен и новые условия Национального банка делают местное жильё недоступным для многих столичных жителей.

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