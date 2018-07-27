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Рост экономики Франции во II квартале составил 0,2%
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Рост экономики Франции во II квартале составил 0,2% 

Банки.ру 40 минут назад
Рост экономики Франции во II квартале составил 0,2% и остался без изменений по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года, сообщает французский Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).
Аналитики ожидали роста ВВП на 0,3%.
Импорт и экспорт увеличились соответственно на 1,7% и 0,6% после сокращений в первом квартале, но внешняя торговля по-прежнему негативно сказывается на росте ВВП из-за торговой войны с США.
Аналитики ING считают, что более медленный рост Франции в первом полугодии делает маловероятным то, что страна сможет достигнуть роста в 1,8%, не говоря уже о прогнозе в 2% на 2018 год.
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