Как сделка ЕС и США отразится на «Северном потоке-2»

Как сделка Европы и США отразится на «Северном потоке — 2»?

Трамп, Как заявили Юнкер Брюссель и Вашингтон договорились не вводить взаимные пошлины, а кроме того, ЕС будет закупать больше американского сжиженного газа.

Европа и США заключили сделку. Стороны договорились не вводить друг против друга пошлины, одновременно ЕС будет больше закупать американского сжиженного газа. Об этом заявили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп.

Встреча лидеров прошла в Вашингтоне. Юнкер заявил, что Европа построит больше терминалов для импорта СПГ. «У нас сжиженного газа много, Европа станет крупным покупателем и сможет диверсифицировать источники энергоснабжения», — сказал Трамп.

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Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

«США действительно сейчас добывают больше газа, чем они потребляют сами, но разница эта ничтожна. Те объемы, которые реально они могут поставлять на экспорт, настолько малы, что они совершенно не в состоянии конкурировать с российским газом. Газ, который поставляется из США, как показал опыт Польши, которая завозила этот газ себе, оказывается на 30% дороже российского. Когда газ везут через Атлантику — сжиженный природный, — 40% этого газа испаряется. В результате то, что доезжает до конечного пункта, по объему уже значительно меньше. Соответственно, цена становится на 40% больше. Заменить российский газ на европейском рынке американский газ не в состоянии».